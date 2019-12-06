«Зенит» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» — «Динамо» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: «Зенит» не проиграет и меньше 3 мячей в матче за 1.82.



«Последний тур РПЛ перед большой зимней паузой. Лидер чемпионата «Зенит» перед важнейшим матчем с «Бенфикой» в Лиссабоне дома будет принимать московское «Динамо», которое набрало великолепный ход с Кириллом Новиковым. На игру «Динамо» приятно смотреть, особенно если отталкиваться от последней игры с «Локомотивом».



Динамовцы показали, что они в отличной форме: хорошее движение, появились какие-то связки, спайки, ну и Филипп продолжает забивать.



Но я думаю, что «Динамо» прекрасно понимает: «Зенит» не играет ярко и разнообразно, но обладает сумасшедшим фундаментом, составом. «Динамо» вряд ли будет влезать в открытый бой с «Зенитом». Оно понимает, что даже ничья его устроит в данной системе координат. Если уйти на перерыв на шестом месте, где «Динамо» сейчас и находится, это будет хорошо.



Думаю, Новиков будет исходить из этого. Не исключаю, что динамовцы снова сыграют в три центральных защитника. Будет основная ставка на то, чтобы связать Дзюбу и не позволить сыграть на отскоке Сердару Азмуну.



Я думаю, что голов много быть не должно, если они вообще будут. «Зенит», скорее всего, дома не проиграет. Это будет низовой матч. За 1,82 сыграл бы «Зенит» не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча». Это основной вариант. Ну и думаю, что голов будет минимум — 1, максимум 2. За 1,6 можно было бы похулиганить и сыграть «1-2 гола в матче». Правда, с такими коэффициентами обычно не хулиганят.



Думаю, ничья устроит и «Зенит», который везёт соперникам 8 очков, и «Динамо», которое давно не проигрывает. Лобовая ничья в качестве хулиганства интересна», — сказал Генич.

«Зенит» — «Динамо». Прогноз: москвичи снова уедут из Питера без очков В битве двух самых горячих команд России сильнее окажется действующий чемпион.