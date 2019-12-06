«Интер» — «Рома»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Серии А

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 15-го тура Серии А сезона-2019/20 «Интер» — «Рома».



Ставка: ничья за 3.77.



«Одна из центральных игр тура. У «Интера» большие проблемы с составом, много травмированных футболистов, но при этом нерадзурри возглавили таблицу по итогам предыдущего тура. Это говорит о силе, о концентрации команды Конте.



Что касается конкретного матча против «Ромы», римляне выглядят всё лучше и лучше, хотя у них тоже есть проблемы с составом. Да, очевидны проблемы с результатом, но очевидно, что команда прогрессирует.



Я думаю, в этом матче будет упорная борьба, не исключаю, что будут забитые мячи в обе стороны. Но я бы взял лобовую ничью», — сказал Арустамян.

«Интер» — «Рома». Прогноз: Конте установит историческое достижение Конте близок к лучшему старту в истории «Интера». Чёрно-синим необходимо одолеть «Рому.