«Зенит» — «Динамо»: прогноз «Чемпионата». Бонус от ФОНБЕТ до 10 000 рублей

Сегодня, 6 декабря, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» примет московское «Динамо». Встреча начнётся в 19:30 мск.

Может показаться, что потенциальная потеря очков в матче с «Динамо» не грозит сине-бело-голубым серьёзными последствиями, но это не так. Команде Сергея Семака психологически важно держать противников на дистанции вытянутой руки. Когда у клуба с берегов Невы есть определённый запас, футболисты действуют куда увереннее.



«Динамо» в настоящий момент без преувеличения можно назвать второй по силе командой РПЛ. За шесть матчей под руководством Кирилла Новикова москвичи набрали 14 очков (больше на том же отрезке только у «Зенита»). На упомянутом промежутке бело-голубые одолели «Локомотив», ЦСКА, «Ростов» и сыграли вничью с «Краснодаром». Все топ-соперники, кроме одного, пройдены без поражений. На очереди финальный босс.



Мы рискнём поставить на успех сине-бело-голубых всухую за коэффициент 2.40. Для триумфа команды Сергея Семака есть несколько факторов. Начнём с истории личных встреч. В первом круге Дзюба и компания одолели в Москве «Динамо» со счётом 2:0. В прошлом сезоне на «Газпром Арене» «Зенит» также выиграл 2:0.



«Зенит» на порядок сильнее «Динамо» и по составу, и по организации игры. Команда Сергея Семака одолела дома «Спартак», выйдя на поле после тяжелейшего поединка в Лиге чемпионов и находясь почти тайм в меньшинстве. К предстоящему матчу обе команды готовились в равных условиях, вот только хозяева выступят при поддержке трибун.



В нынешнем сезоне у «Зенита» 13 побед в РПЛ, восемь из которых одержаны всухую. Сине-бело-голубые с запасом пропускают меньше всех в лиге, притом что в своё время не безгрешен был Лунёв. Когда место в воротах занял Михаил Кержаков, команда Сергея Семака обрела дополнительную уверенность.



У «Динамо» обязательно будут свои шансы. Кирилл Новиков наверняка предпочтёт сыграть на контратаках и подловить фаворита на ошибке. Шунин с партнёрами добились потрясающего прогресса, но когда на победу «Зенита» дома всухую дают коэффициент 2.40, такими предложениями не разбрасываются. Поставьте на это и получите бонус до 10 000 рублей!