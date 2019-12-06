«Торпедо» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Торпедо» — «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» минимум в 2 шайбы за 2.95.



«Точно так же, как «Витязь» является «своим клиентом» для «Торпедо», само «Торпедо» в свою очередь является «персонажем» для «Ак Барса». Нет, конечно, в те заповедные времена, когда то СК имени Урицкого, то «Итиль» выныривали на сезон-другой в элите, то горьковское «Торпедо» гоняло их в хвост и гриву, и делало это с большим удовольствием. Но когда на повестке дня возник «Ак Барс», а Горький переименовали назад в Нижний Новгород, картина радикально изменилась. Казань под руководством Юрия Ивановича Моисеева (царствие ему небесное!) творило новую историю, а бывший Горький… мягко говоря, тоже творил, болтаясь между Суперлигой и «вышкой». А когда творческие пути коллективов всё-таки пересекались, то нижегородцам чаще всего вламывали по первое число.



С появлением КХЛ картина в целом не изменилась. Разве что когда «Торпедо» молитвами руководства лиги оказывалось в Восточной конференции, Казань драла его не два раза в год, а три (в четвёртом матче нижегородцы обычно отскакивали). Приблизительно такая статистика и сохранилась до последнего времени, и свою последнюю победу над «Ак Барсом» в регулярном чемпионате КХЛ «автозаводцы» одержали аж в ноябре 2017 года, проиграв после этого шесть матчей подряд, а два последних так и вовсе с одинаковым счётом 1:5.



И какие после этого, простите, у «Торпедо» могут быть шансы в противостоянии с единоличным лидером чемпионата? Вот и я думаю, что никаких от слова «вообще». И надеяться на то, чтобы «большие татары» выползали из Питера в Нижний Новгород на четвереньках, тоже бессмысленно.



В общем, «Ак Барс» победит. В основное время, с небольшим (после Питера) преимуществом в две-три шайбы», — сказал Лебедев.



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