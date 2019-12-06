«Зенит» — «Динамо»: прогноз Алексея Андронова на встречу РПЛ

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Зенит» — «Динамо» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Cтавка: «Зенит» забьёт минимум 2 гола за 1.95.
«Понятно, что «Зениту» надо готовиться к матчу с «Бенфикой» в Лиге чемпионов, но там уже от него не всё зависит. Команда уверенно лидирует в чемпионате, только что обыграла «Спартак», пусть и не очень ярко, но отрыв велик. Никаких поводов для беспокойств нет.
Про «Динамо» я уже в прошлый раз говорил, что тот запал, который появился после того, как её возглавил Кирилл Новиков, должен сходить на нет. Ну и с точки зрения самой игры «Зенит» очень неудобный соперник для «Динамо». Я допускаю, что «Зенит» в обороне может сыграть не лучшим образом, но в атаке у петербуржцев всё будет в порядке.
Мой вариант — «индивидуальный тотал «Зенита» больше 1,5 мяча» за 1.95. Мне кажется, коэффициент очень хорош, а ставка разумная», — сказал Андронов.
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