«Арсенал» – «Локомотив»: прогноз Владислава Радимова на матч РПЛ

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на игру 19-го тура чемпионата России «Арсенал» – «Локомотив».
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.64.
«Это последний матч чемпионата для команд в этом году. Он состоится в Туле, где качество поля может быть далеко не самым хорошим. Также сложно рассчитывать на хорошую погоду. А у «Локомотива» огромные проблемы с травмированными игроками. «Арсенал» на некачественном поле не даст разгуляться «Локомотиву», как, например, это было в матче туляков с ЦСКА. Тогда «Арсенал» смог с минимальным счётом победить в гостях (1:0).
Не могу сказать, что «Арсенал» заслуженно выиграл у ЦСКА. Тула строила игру от обороны все 90 минут, играла грамотно, выстроенно. Понятно, что ЦСКА было тяжело вскрывать эту оборону, армейцы плохо играют в позиционной атаке. «Арсенал» стоял весь матч сзади, уповая на контратаки, одна из которых завершилась взятием ворот. Тула так играла и против «Спартака». А, например, когда начинают так играть с «Зенитом», у которого позиционная атака сильнее и есть Дзюба с Азмуном, способные забить, то такая игра уже не проходит.
«Локомотив» в последнее время совсем сдал свои позиции: он победил всего один раз в последних пяти матчах чемпионата. Мне кажется, им мешают травмы, потому что не играл то один Миранчук, то другой. Потом Жоау Мариу получил повреждение, Смолов отсутствовал… И в таком графике им просто не хватило скамейки. Когда выбывает один, второй, третий, то, конечно, команде тяжело. У «Локомотива» есть проблемы в атаке, потому что Смолов только поправился, а Эдер не тот нападающий, на которого можно рассчитывать в течение сезона. Он может забить 1-2 мяча, но это не та история, чтобы он забивал регулярно.
Обе команды будут играть от обороны, никто не будет раскрываться. «Локомотив» редко когда играет в позиционной атаке. Также не стоит забывать, что Черевченко работал с Сёминым, и они друг друга хорошо знают. В матче не будет высокой результативности, обе команды не смогут забить, это точно. Кто первым забьёт гол, тот и выиграет этот матч. Но на самом деле, голов будет очень мало. В Туле стадион без крыши, и на таком поле тяжело будет созидать», — сказал Радимов.
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