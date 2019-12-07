«Уотфорд» — «Кристал Пэлас»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 16-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Уотфорд» — «Кристал Пэлас».
Ставка: ничья за 3.30, ТМ 2,5 мяча за 1.80.
«Уотфорд» опустился на последнее место в английской Премьер-лиге. Он не выигрывал месяц. «Уотфорд» очень плохо играет в атаке. «Кристал Пэлас» — любимая команда для него в последнее время. Последние три очных матча в разных турнирах между соперниками завершились в пользу «Уотфорда» со счетом 2:1. Однако я не думаю, что эта статистика даёт большое преимущество хозяевам.
Мне кажется, что в этом матче надо играть на низ, несмотря на то что «Уотфорд», как правило, устраивает верховые матчи с этим соперником. Ещё я бы сыграл на ничью, потому что «Кристал Пэлас» намного выше и находится в полном порядке. Дома «Уотфорд», мне кажется, против такого соперника способен забить мяч, и это преимущество в поражение потом не обратить. Поэтому, на мой взгляд, будет ничья».
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