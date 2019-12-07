«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Ильи Казакова на матч АПЛ

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 16-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: обе забьют за 1.80, ТБ 2,5 мяча за 1.50.



«Понятно, что это суперострое противостояние. Разумеется будет верх и обе команды забьют. Ещё я бы поставил на то, что «Манчестер Юнайтед» в этом матче не выиграет. Коэффициент на эту ставку не очень высокий, но мне кажется, что это принесёт вам хорошие деньги. Этот коэффициент интереснее, чем ставка на победу «Манчестер Сити».



Эти матчи приносили большое количество голов в последнее время. Понятно, что есть место в таблице, ну и «МЮ», обыграв «Тоттенхэм» в последнем туре, сейчас явно находится на кураже и мне кажется, что мы вправе ждать интересный футбол.



Что касается «Манчестер Сити», то команда отпустила от себя трофей в этом сезоне. За чемпионство она может побороться только при самых фантастических обстоятельствах. Мне кажется, что главный вопрос для Гвардиолы — остаётся ли он. Такие матчи в том числе могут дать нам ответ на этот вопрос на основании того, как он будет руководить командой».



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