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«Арсенал» — «Локомотив»: прогноз Михаила Поленова на матч РПЛ

«Арсенал» — «Локомотив»: прогноз Михаила Поленова на матч РПЛ
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Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч РПЛ «Арсенал» — «Локомотив».

Ставка: «Арсенал» забьёт во 2-м тайме за 2.13.

«Давайте просто откроем статистику и поймём, на что рассчитывать в этом матче и на что лучше всего поставить. «Локомотив» в последнее время тяжеловат. Может быть, сказывается ограниченность состава, может, напряжённость сезона. А может, и всё в месте.«Локомотиву» последние игры даются непросто, он многовато пропускает и пропускает во вторых таймах.

Что касается «Арсенала», то туляки обладают хорошим атакующим потенциалом, традиционно умеют играть против больших команд. За небольшой промежуток времени «Арсенал» на выезде переиграл сначала «Спартак», а затем и ЦСКА. Команда Игоря Черевченко в целом умеет играть с грандами и дома, и на выезде, терпеть и искать свой шанс в контратаке. А иногда и позиционном нападении.

Мой прогноз на предстоящий матч — гол «Арсенала» во втором тайме с коэффициентом 2.13. Вполне рабочий вариант», — сказал Поленов.

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Туляки ужасно выступают в родных стенах, а «железнодорожники» одни из лучших по игре в гостях.
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