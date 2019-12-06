«Зенит» – «Динамо»: прогноз Валерия Непомнящего на встречу РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 19-го тура РПЛ «Зенит» – «Динамо».



Ставка: победа «Зенита» за 1.60.



«Предполагается очень интересная игра, потому что «Зенит» уверенно лидирует в чемпионате, но и «Динамо» сейчас на ходу. Последние матчи московской команды говорят о том, что в ней произошёл психологический подъём, игроки раскрепостились. Сейчас команда знает, что делать, и последняя победа над «Локомотивом» о многом говорит. Но всё равно для меня фаворит – «Зенит».



У «Зенита» будет достаточно времени, чтобы подготовиться к этой игре, восстановиться. С составом у них нет проблем. Игра со «Спартаком» показала: когда в первом тайме «Зенит» играл в полном составе, у него было большое преимущество. А после удаления Оздоева питерцы упустили инициативу и удерживали минимальное преимущество. «Зенит» отходил назад и защищался вполне уверенно.



«Зенит» сейчас очень хорошо действует в обороне. Это касается всей команды, может быть, за исключением Дриусси, который не очень хорош в защите. А так и Азмун, и Дзюба отходят назад и активно участвуют в оборонительных действиях. Даже несмотря на сильную оборону «Зенита», «Динамо» всё равно может забить, потому что роль Оздоева сейчас важна в игре питерцев. Он стержневой игрок в центральной зоне. У «Динамо» достаточно быстрая атака, поэтому на ноль «Зениту» будет очень тяжело сыграть.



«Зениту» нужно уйти на перерыв в чемпионате с хорошим отрывом, поэтому на эту игру будет полная мобилизация, и он сможет победить. У питерцев есть одна болезнь – они очень много очков теряют по весне. Первую половину сезона играют всегда хорошо, а весной уступают другим лидерам чемпионата. Поэтому они будут очень старательны в этой игре против «Динамо». Исключаю возможность того, что «Зенит» в этой игре оставит на скамейке своих лидеров, чтобы дать им отдохнуть перед важным матчем в Лиге чемпионов. Сейчас приоритет – чемпионат России, потому что очень важно добиться очередного участия в Лиге чемпионов», — полагает Непомнящий.

«Зенит» — «Динамо». Прогноз: москвичи снова уедут из Питера без очков В битве двух самых горячих команд России сильнее окажется действующий чемпион.