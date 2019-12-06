«Вильярреал» – «Атлетико»: прогноз Владислава Радимова на игру Примеры

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч Примеры «Вильярреал» – «Атлетико».
Ставка: победа «Атлетико» за 2.45.
«Атлетико» не повезло в матче с «Барселоной». У подопечных Симеоне были хорошие моменты, но реализовать их они не смогли. «Вильярреал» последние матчи играет неудачно. Поэтому я думаю, что «Атлетико» одержит победу в этом матче. К тому же у «Вильярреала» нет Месси, который может решить исход любой игры в пользу своей команды.
По матчу с «Валенсией» было видно, что у футболистов «Вильярреала» спад в игре. Мне кажется, связано это с психологией. Команда из пяти последних матчей проиграла четыре. И когда идёт такая серия, на следующий матч настраиваться сложнее.
На игре «Атлетико» сильно сказалась травма Жоау Феликса. Он очень хорошо открывается между линиями и связывает полузащиту и атаку команды. Его возвращение добавит баланса в игре «Атлетико», и команда будет интереснее смотреться в атаке», — сказал Радимов.
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