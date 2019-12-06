«Зенит» — «Динамо»: прогноз Виктора Гусева на матч РПЛ

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо».



Ставка: ничья за 3.88.



«Зенит» — наш лидер. А вот «Динамо» скакнуло уже на шестое место. Кто бы мог подумать? Лидерство и спокойные каникулы «Зенит» себе обеспечил, выиграв у «Спартака» со счетом 1:0. Непростой матч был для Питера, в меньшинстве они провели второй тайм из-за удаления Магомеда Оздоева.



Хоть мы и говорим, что у «Зенита» два состава, Лига чемпионов не должна якобы сказываться на команде, но это не так. Чувствовалась усталость у «Зенита» в матче со «Спартаком».



У «Динамо» был очень хороший матч с «Локомотивом». Прежде всего, это касается игры в атаке. Таких изящных комбинаций впереди уже давно не было видно. На мой взгляд, на протяжении последних неудачных лет у «Динамо» всегда был хороший состав, но не удавалось футболистов организовать.



Другое дело, что очевидны проблемы «Динамо» в обороне, и это не может не сказаться выездной игре в Санкт-Петербурге. Меня беспокоит нервозность Антона Шунина, капитана команды, игрока сборной России. Особенно на фоне очень уверенных действий питерского дублера Михаила Кержакова, превратившегося сейчас уже в основного вратаря команды.



В первом круге «Зенит» выиграл со счетом 2:0, но если брать чемпионат 18/19 годов, то там была победа «Динамо» 1:0 и победа «Зенита» 2:0. Если брать в расчет только домашние матчи, то «Динамо» занимает только 14-ю позицию. По гостевым играм «Динамо» идет на пятом месте. Давайте обратим на это внимание. Если взять последние пять туров, то здесь выделяются два лидера — это «Зенит» и «Динамо». По четыре победы и одному ничейному результату у каждой из команд. 13 из 15 возможных очков набрали они.



«Зенит» борется на два фронта и уже обеспечил в чемпионате хорошее преимущество. Наверное, питерцы будут думать о матче с «Бенфикой» в Португалии. Это может повлиять на исход встречи. Мой прогноз — ничья», — сказал Гусев.



«Зенит» — «Динамо». Прогноз: москвичи снова уедут из Питера без очков В битве двух самых горячих команд России сильнее окажется действующий чемпион.