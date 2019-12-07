«Аталанта» — «Верона»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии

Футбольный комментатор и спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 15-го тура Серии А сезона-2019/20 «Аталанта» — «Верона».



Ставка: тотал больше 2,5 гола за 1.55.



«Матч команд, которые решают разные задачи в этом сезоне. «Верона» борется за выживание, а «Аталанта» играет в Лиге чемпионов и борется за место в этом турнире на будущий сезон. Дела, конечно, идут не очень гладко, но надо понимать, что состав у бергамасков ограниченный. Хотя при этом Джанпьеро Гасперини выжимает из него максимум.



Я думаю, что в домашнем матче «Аталанта» в любом случае считается фаворитом. Так как команда играет в атаку и достаточно хорошо выглядит дома, а «Верона» испытывает проблемы в обороне, но также умеет атаковать, жду остроатакующий матч и ставлю на тотал больше 2,5 гола».



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