«Филадельфия Флайерз» — «Оттава Сенаторз»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20 «Филадельфия Флайерз» — «Оттава Сенаторз».
Ставка: победа «Филадельфии» в основное время за 1.75, ТМ 6 шайбы за 1.95, нечёт по счёту за 2.00.
«Вообще эти команды уже играли в середине ноября, и тогда «Филадельфия» уступила в Оттаве со счетом 1:2. Знак тем, кто хотел бы в этой игре взять тотал «больше». Не факт, что тут будет верховой матч.
«Филадельфия» завершает трехматчевую домашнюю серию, уверенно победив «Торонто» (6:1), но проиграв «Аризоне» (1:3). Команда занимает третье место в Столичном дивизионе (37 очков), отставая от «Вашингтона» (47) и «Айлендерс» (40). А вот «Оттава» (25) – третья с конца на Востоке.
Иногда у «сенаторов» бывают всплески – например, победа в Эдмонтоне (5:2) или дома над «Рейнджерс» (4:1). Но в целом это клуб даже не в жесткой стадии перестройки, а в состоянии, когда хозяин не вкладывает большие ресурсы в свою команду. И она играет на минималках – молодежь может пошуметь, но чаще мы видим поражения. Как вот от «Миннесоты» (2:7). Но «Оттава» в последнее время старается надежно играть в обороне. Поэтому мы видим такие счета как 1:2 от «Бостона», 0:1 от «Коламбуса», 1:3 от «Калгари». Нет, я бы не рисковал брать тотал «больше».
Мне нравятся вот какие коэффициенты:
1,75 – поверил бы в победу «Филадельфии» в основное время. Она кажется более цельной командой в этом сезоне, чем «Оттава».
1,95 – тотал в этом матче в основное время будет меньше 6,00. Все возможно, но не стал бы тут ждать семь шайб за 60 минут.
2,00 – никогда не брал такой кэф, но тут чисто проверить удачу. Прогнозирую, что по итогам основного времени будет нечет по счету. И это шанс для тех, кто на удачу ставит обратно прогнозам экспертов, выбрать себе чет», — сказал Лысенков.
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- 7 декабря 2019
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