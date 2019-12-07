«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Валерия Непомнящего на матч 19-го тура РПЛ 7 декабря

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА в 19-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: обе забьют за 1.80.

«Это сложный матч. «Краснодар» с ЦСКА играет непредсказуемо: дома может проиграть, а в гостях выиграть. «Краснодар» не выиграл у «Тамбова», теперь им предстоит игра дома с «армейцами». ЦСКА отпускать никак нельзя, но «армейцы» в любом состоянии могут собраться и выиграть. В каком-то смысле в этой игре фаворит — «Краснодар», но ЦСКА может и не проиграть. Да, «Краснодар» не выиграл у «Тамбова», но и ЦСКА проиграл «Арсеналу». Так что обе команды будут мотивированы, потому что перед праздниками должна быть приемлемая ситуация в турнирной таблице, где и те и другие могут выйти на второе место.

Что касается результативности, то армейцы регулярно пропускают. «Краснодар» обязан будет забивать, тем более с составом у них всё в порядке. ЦСКА тоже регулярно забивает «Краснодару». Не думаю, что команды смогут забить много в этом матче, да и на результат ставить тоже не рискну. Поэтому моя ставка на то, что обе забьют. Она вполне должна сыграть».



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