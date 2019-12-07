«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Валерия Непомнящего на матч 19-го тура РПЛ 7 декабря

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА в 19-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: обе забьют за 1.80.
«Это сложный матч. «Краснодар» с ЦСКА играет непредсказуемо: дома может проиграть, а в гостях выиграть. «Краснодар» не выиграл у «Тамбова», теперь им предстоит игра дома с «армейцами». ЦСКА отпускать никак нельзя, но «армейцы» в любом состоянии могут собраться и выиграть. В каком-то смысле в этой игре фаворит — «Краснодар», но ЦСКА может и не проиграть. Да, «Краснодар» не выиграл у «Тамбова», но и ЦСКА проиграл «Арсеналу». Так что обе команды будут мотивированы, потому что перед праздниками должна быть приемлемая ситуация в турнирной таблице, где и те и другие могут выйти на второе место.
Что касается результативности, то армейцы регулярно пропускают. «Краснодар» обязан будет забивать, тем более с составом у них всё в порядке. ЦСКА тоже регулярно забивает «Краснодару». Не думаю, что команды смогут забить много в этом матче, да и на результат ставить тоже не рискну. Поэтому моя ставка на то, что обе забьют. Она вполне должна сыграть».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 7 декабря 2019
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:00
- 6 декабря 2019
-
21:00
-
20:30
-
19:40
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 5 декабря 2019
-
21:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30