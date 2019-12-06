«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Михаила Гончарова на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Михаил Гончаров дал прогноз на матч 19-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Краснодар» — ЦСКА.



Ставка: ничья и обе забьют за 4.00.



«У «Краснодара» за спиной аж 10-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах, но на другой чаше весов — необязательная ничья с «Тамбовом» в минувшем туре при футболе среднего качества. Также «быки» остались без Сулейманова, дисквалифицированного из-за перебора жёлтых карточек.



ЦСКА в понедельник проиграл «Арсеналу», поэтому сейчас уступать перед зимним перерывом будет совсем нежелательно, иначе кресло под Виктором Гончаренко начнёт шататься. Футболисты и сам белорусский специалист это понимают.



«Краснодар» — фаворит, но не явный. Думаю, мы увидим примерно такой же характер игры, как в недавнем матче ЦСКА в Санкт-Петербурге (1:1). И закончится всё тоже результативной ничьей. Ставка: ничья и обе забьют».



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«Краснодар» — ЦСКА. Прогноз: снова ставим против атаки Гончаренко «Армейцы» ни разу в истории не забивали больше гола на поле «быков».