«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Михаила Гончарова на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Михаил Гончаров дал прогноз на матч 19-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Краснодар» — ЦСКА.
Ставка: ничья и обе забьют за 4.00.
«У «Краснодара» за спиной аж 10-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах, но на другой чаше весов — необязательная ничья с «Тамбовом» в минувшем туре при футболе среднего качества. Также «быки» остались без Сулейманова, дисквалифицированного из-за перебора жёлтых карточек.
ЦСКА в понедельник проиграл «Арсеналу», поэтому сейчас уступать перед зимним перерывом будет совсем нежелательно, иначе кресло под Виктором Гончаренко начнёт шататься. Футболисты и сам белорусский специалист это понимают.
«Краснодар» — фаворит, но не явный. Думаю, мы увидим примерно такой же характер игры, как в недавнем матче ЦСКА в Санкт-Петербурге (1:1). И закончится всё тоже результативной ничьей. Ставка: ничья и обе забьют».
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