Джошуа — Руис: когда бой, где смотреть, какие ставки и коэффициенты

7 декабря в Саудовской Аравии пройдёт бой-реванш между Энтони Джошуа и Энди Руисом. В их первом поединке в июне Руис сенсационно победил Джошуа, отправив его в нокаут в 7-м раунде.
Британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Всемирной боксёрской организации (WBO).
Боя состоится 7 декабря, начало — в 23:55 мск. Прямую трансляцию боя можно будет посмотреть на Первом канале.
По оценке букмекеров, фаворит поединка — Джошуа. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.45. Это примерно 63% вероятности. Поставить на повторный успех Руиса можно за 2.65 (34%). Вероятность ничейного исхода эксперты оценили коэффициентом 30.0 (3%).
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