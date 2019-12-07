«Лацио» — «Ювентус»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Италии в Риме

Известный футбольный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев дал прогноз на матч Серии А «Лацио» — «Ювентус».



Ставка: ТБ 2,5 мяча за 1.80, «Лацио» не проиграет за 1.60.



«Победа «Лацио» стоит почти 3. Можно рискнуть и уж точно рассматривать вариант, что «Лацио» не проиграет. «Лацио» в отличной форме, в чемпионате 6 побед подряд, 9 матчей без поражений. «Ювентус» берёт пока составом. Как я уже неоднократно говорил, назначение Сарри — это ошибка. Его уже положил на лопатки Роналду, объяснив, что он, Роналду, будет решать, уходить ему на замену или нет.

Но «Ювентус» может играть и без тренера — уж очень сильные у него игроки. Но стоило посадить в запас Дибалу, как «Ювентус» сыграл дома вничью с «Сассуоло». А здесь игра на выезде, а на выезде в этом сезоне «Ювентус» уже и проигрывал, и дважды играл вничью».



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