«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Виктора Гусева на матч Российской Премьер-Лиги

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 19-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА.



Ставка: «Краснодар» победит за 2.26.



«В первом круге был матч в Москве, в нем ЦСКА выиграл со счетом 3:2. Может, сделать ставку на голы в этом матче? Но моя ставка, честно говоря, будет не об этом. Если мы обратимся к чемпионату сезона-2018/, то увидим, что там тоже забивали. ЦСКА проиграл два раза: дома со счетом 1:2, а затем и в Краснодаре — 0:2. Получается, были две победы «Краснодара» в том чемпионате.



В отличие от этого, в предыдущем туре «Краснодар» дома играл с «Тамбовом», счет 0:0. Совершенно разочаровывающая для болельщиков игра. Но нужно понимать, что этот матч был после «Базеля», для краснодарцев всё продолжается в Лиге Европы. Кстати, матч с ЦСКА будет перед выездом на игру с «Хетафе», это тоже решающая встреча, а значит, в голове у игроков «Краснодара» эти мысли будут сидеть.



Что касается ЦСКА, то он мог хлопнуть дверью после всех неудач, ведь в предыдущем туре красноармейцы играли последний раз в этом году на своем поле, но совершенно бездарно уступили тульскому «Арсеналу» со счетом 0:1. Есть у них своя Лига Европы, но поездка в Барселону на матч с «Эспаньолом» носит чисто формальный характер. Шансов у ЦСКА, как вы знаете, нет, поэтому туда, может быть, даже поедет резервный состав. Я не знаю, что будет, но никак это не должно сказаться на игре с «Краснодаром». Только вот психологическое состояние у ЦСКА совсем другое.



«Краснодар» проводит второй матч дома. До этого была неудачная игра с «Тамбовом». Эта ничья позволила им догнать «Локомотив» в турнирной таблице, ведь «Локо» проиграл московскому «Динамо». Вот если бы «Краснодар» выиграл, было бы совсем хорошо, но не получилось. Но есть ещё возможность хлопнуть дверью на глазах своих болельщиков. Я думаю, что люди придут на этот прекрасный стадион. Выиграть у ЦСКА — это такой серьёзный стимул! Тем более что, в отличие от лидера «Зенита», который обеспечил себе хороший запас, позволить себе какие-то вольности эта команда не может. У преследующих команд каждое очко на счету.



Так что «Краснодар» будет бороться. ЦСКА тоже хочет выиграть по тем причинам, о которых я сказал выше. Будут забитые мячи — я в этом почти уверен. В этом матче я выбираю ставку на победу «Краснодара» с коэффициентом 2.35».

«Краснодар» — ЦСКА. Прогноз: снова ставим против атаки Гончаренко «Армейцы» ни разу в истории не забивали больше гола на поле «быков».