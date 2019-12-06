«Эвертон» — «Челси»: прогноз Романа Гутцайта на матч английской Премьер-лиги

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Челси», который состоится завтра, 7 декабря.



Ставка: тотал больше 2,5 мяча за 1.74.



«У “Эвертона” самый слабый старт с сезона-2003/04. Тогда “Эвертон” чуть не вылетел в Чемпионшип, поэтому под дичайшим давлением сейчас оказывается их нынешний наставник Маркус Силва. Перед стартом чемпионата “ирискам” предрекали борьбу за еврокубки, как минимум. Но что-то явно пошло не так, ведь перед boxing day команда находится на грани зоны вылета.



Что касается “Челси”, то коллектив Фрэнка Лэмпарда уже утвердился в статусе команды, которая хочет создавать, но при этом может и пропускать очень много мячей. Всё-таки какой бы хорошей ни была атакующая линия синих, но это никак не скрасит их ужасную оборону. Не раз заходила ставка “обе забьют”, когда футболисты “Челси” выходили на поле.



Что может быть сейчас? Нет никакой паузы между турами, и очевидно, что футболисты устают. Так что их очное противостояние обещает быть эмоциональным, ведь это ещё может быть и последней игрой Маркуса Силвы на посту главного тренера “Эвертона”. Поэтому в этой встрече “Эвертону” придётся постоянно преодолевать себя и своего соперника. Кто бы ни забил в этой игре первым, останавливаться будет нельзя.



Предлагаю поставить на очередной верх в матче с участием команды Фрэнка Лэмпарда. Тотал больше 2,5 голов — это и есть мой прогноз. В прошлом туре “Эвертон” уже пропустил от “Ливера” пять мячей, но при этом и сам забил два. Такой же сценарий может быть и тут», — сказал Гутцайт.