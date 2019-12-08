«Осасуна» – «Севилья»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата Испании

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч чемпионата Испании «Осасуна» – «Севилья».
Ставка: победа «Осасуны» с нулевой форой за 2.52.
«Осасуна» — крепкая, уверенная в себе команда, которая очень хорошо выступает на своем поле. В последних шести матчах чемпионата они проиграли всего один раз, это был домашний поединок с «Атлетиком». Это поражение было не по игре, хозяева ни в чём не уступали сопернику, а даже переигрывали его. Поэтому я не верю, что «Осасуна» проиграет две игры подряд дома.
«Севилья» на данный момент находится на третьей позиции в турнирной таблице. По составу исполнителей это очень хорошая команда, однако, на мой взгляд, их игра пока недостаточно выстроена. Но у севильцев есть хороший, грамотный тренер, который, я уверен, к весенней части сезона поставит команде такой футбол, при котором клубы уровня «Осасуны» «Севилья» будет очень уверенно обыгрывать.
А пока я отдаю предпочтение хозяевам предстоящего матча и думаю, что «Осасуна» как минимум не проиграет».
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