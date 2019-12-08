«Крылья Советов» — «Урал»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата России

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч чемпионата России «Крылья Советов» — «Урал».



Ставка: «Крылья Советов» победят за 2.23, ТБ 2,5 мяча за 2.26.



«Этот матч очень важен для обеих команд. «Крылья» не выигрывали в пяти матчах подряд, при этом команда Миодрага Божовича не могла в них отличиться. На мой взгляд, «Крылья Советов» играют очень осторожно, думая прежде всего об обороне. И только когда команда начинает проигрывать в счёте, она пытается играть в атакующий футбол. Мне кажется, это неправильно, поэтому им нужно добавить агрессии в атаке. И более подходящего соперника, чем «Урал», не найти.



Последние три матча «Урала» закончились со счётом 0:0. Мне кажется, это просто стечение обстоятельств. На протяжении сезона команда Парфёнова играет очень результативно, с голами в обе стороны. «Урал» — открытая команда, которая сама создаёт и позволяет создавать моменты сопернику. Думаю, что матч будет результативным, и в нём «Крылья Советов» одержат победу».