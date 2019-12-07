Во сколько играют «Краснодар» — ЦСКА, где смотреть и какой прогноз на матч РПЛ

Сегодня, 7 декабря, на стадионе «ФК Краснодар» одноимённый клуб примет ЦСКА в центральном матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча начнётся в 16:30 мск и будет показана на телеканалах «Матч Премьер» и «Матч ТВ».

Прогноз «Чемпионата»: ИТМ 1 мяча ЦСКА за 1.90.

«Букмекеры отдают предпочтение «Краснодару», что обусловлено местом проведения матча. Чистая победа хозяев идёт за соблазнительные 2.35, но выглядит рискованно. С коэффициентом 1.90 можно сделать ставку на индивидуальный тотал ЦСКА меньше 1. Если гости не сумеют поразить ворота «быков», то мы получим прибыль, а в случае одного точного выстрела в исполнении команды Виктора Гончаренко пари рассчитается возвратом.



Почему от красно-синих не стоит ожидать хотя бы двух забитых мячей? За последние официальные 12 матчей «армейцы» только в одном поединке сумели отличиться больше одного раза. Под горячую руку попал ФК «Сочи». Со всеми остальными соперниками ЦСКА испытывал проблемы, связанные с наступлением. Иногда команда Виктора Гончаренко не реализует хорошие возможности, а в некоторых случаях сталкивается с трудностями ещё на подготовительной стадии.



«Армейцы», начиная с октября, не забили «Динамо», «Эспаньолу», «Арсеналу» и дважды «Ференцварошу», а также лишь по одному голу сообразили в ворота «Ростова», «Зенита», «Крыльев Советов», «Лудогорца» и в обоих поединках с «Уфой».



«Армейцы» отгрузили трёшку «Сочи», вот только «барсы» сейчас замыкают турнирную таблицу в РПЛ, что несколько снижает удельный вес голевых свершений красно-синих. У «Краснодара» достойная оборона, готовая к статусному поединку. К тому же ЦСКА ещё ни разу в истории не забивал больше гола на поле «быков».