Александр Поветкин — Майкл Хантер: прогноз Александра Беленького на бой

Известный журналист Александр Беленький дал прогноз на бой Александр Поветкин (35-2-0, 24 KO) – Майкл Хантер (18-1-0, 12 KO) в тяжёлом весе.



Ставка: победа Поветкина за 2.75.



«Я в этот раз пойду против букмекеров, хотя нечасто это делаю. На мой взгляд, у Поветкина больше шансов, чем ему отводят букмекеры. Поэтому я предлагаю поставить на Поветкина. Понимаете, это может быть в последний раз. Может быть такое, что Поветкин выступит так, что у нас не останется желания на него ставить. Это всё понятно, но иногда надо рискнуть.



Я полагаю, что Поветкин, судя по последнему бою с Хьюи Фьюри, сумеет атаковать больше и нанести больше ударов, чем Майкл Хантер. Хантер — хороший боксер, с ним всё ясно. Он проиграл только Усику, но уступил по очкам. И всё-таки я полагаю, что на Поветкина, которого букмекеры склонны недооценивать, его не хватит. Победа Александра Поветкина».