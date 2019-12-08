«Осасуна» — «Севилья»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 16-го тура испанской Ла Лиги сезона-2019/20 «Осасуна» — «Севилья».



Ставка: победа «Севильи» за 2.20.



«Осасуна» на ходу и в отличном настроении. После победы в матче с «Эспаньолом» (4:2) в прошлом туре она занимает 9-е место в таблице. Большой успех для этого клуба. «Осасуна» особенно сильна дома, на своем маленьком стадиончике, где великолепно чувствует энергию своих болельщиков.



Но в этот раз соперник — «Севилья». Команда тоже в блестящей форме. Сейчас это лучшая команда Ла Лиги наряду с «Барселоной». В последних 10 встречах у «Севильи» 10 побед и 2 ничьих. Нужно поздравить с отличной работой Хулена Лопетеги. В сборной Испании и «Реале» у него не получилось, но в «Севилье» он, похоже, придал карьере новый импульс.



У Лопетеги очень вариативная атака. С такими атакующими игроками, как Хесус Навас, Банега, Мунир, Люк Де Йонг и Хавьер Эрнандес, вариантов, как пройти оборону соперника, очень много. В обороне исполнители у «Севильи» не столь классные, но тут как раз Лопетеги сумел правильно выстроить игру.



Сейчас «Севилья» настолько сильна, что, думаю, не испытает проблем в Памплоне, где может прийтись несладко любому сопернику. Мой прогноз — победа гостей».



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