Аспен Лэдд — Яна Куницкая: прогноз Романа Мазурова на бой UFC 8 декабря

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой UFC On ESPN 7 Аспен Лэдд (США) — Яна Куницкая (Россия), который состоится 8 декабря.



Ставка: победа Куницкой по очкам за 3.15.



«Яна Куницкая уже показала свой железобетонный характер. На коротком уведомлении она вышла ни с кем-нибудь, но с Крис Сайборг. Причём сразу же за титул. И это дорогого стоит. Она выходила на убой, шансов было очень и очень немного. Но при этом игра стоила свеч, потому как она показала свой характер, и показала, что никого не боится. Да, было поражение нокаутом. Но опять же, это сыграло, как мне кажется, ей на руку.

После этого Яна Куницкая поражений не знала. Сначала она выиграла у Лины Ленсберг, а затем справилась с Марион Рено. Но. В бою с Рено было два раунда доминирования Куницкой, а в третьем не пошло. Более того, в том поединке Яна получила серьёзную травму носа. Однако сейчас всё хорошо, и она готова к новым свершениям.



На текущий момент главным оппонентом Аспен Лэдд остаётся холодильник. Очень большие проблемы со сгонкой веса у этой прекрасной дамы. Все помнят, с каким трудом она влезала в весовую категорию, когда ей нужно было помериться силами с Жермейн де Рандами. Её буквально на носилках выносили, она вся тряслась. И как в таком состоянии драться? Ну как — вышла и начала отбивать удары лицом. То есть полнейшее измождение организма. И не понятно, в каком состоянии Лэдд подойдёт к встрече с Яной Куницкой.



Яна Куницкая — настоящий универсал. Она умеет подстраиваться под соперниц. В принципе, тоже самое можно сказать и про Аспен, но она всё-таки предпочитает больше решать свои проблемы в стойке. Лэдд чаще пропускает удары, но при этом бьёт немного жестче. Яна Куницкая чаще переводит на канвас по статистике, но у Аспен лучший процент этих самых переводов. На мой взгляд, фаворитом в этом противостоянии является Яна Куницкая. Не думаю, что здесь будет досрочное завершение. Мне видится, что поединок пройдёт всю дистанцию и завершится победой российской спортсменки по очкам».