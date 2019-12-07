«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Евгения Ловчева на матч чемпионата России 7 декабря

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — ЦСКА.



Ставка: «Краснодар» выиграет второй тайм за 2.70, победа «Краснодара» и обе забьют за 4.80.



«Краснодар» получше в атаке, да и резерв побольше впереди. Можно выставлять Ари, можно Берга, Шапи – много имён можно перечислить. И «Краснодар» – атакующая команда, особенно на своём поле.



Значит, будут контратаки ЦСКА. Влашич и Чалов могут забить. Здесь много кто может забить. Поэтому, думается, «Краснодар» победит. Но игра будет более открытой, хотя ЦСКА мало пропускает. Ставлю на П1, также на победу «быков» во втором тайме и возьму ставку, что обе забьют».



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