Энтони Джошуа – Энди Руис: прогноз Эдуарда Вартаняна на бой 7 декабря
Российский профессиональный боец MMA обладатель Кубка мира, участник MMA-турниров «Охотники за головами», «Колизей» и «Легенда» Эдуард Вартанян дал прогноз на бой Энтони Джошуа — Энди Руис в тяжёлом весе, на кону которого будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO.
Ставка: победа Джошуа за 1.43.
«Это реванш, в котором Джошуа постарается вернуть все свои регалии и пояса, потерянные после обидного и неожиданного поражения. Сейчас он подойдёт к бою в тех кондициях, которые необходимы. Уже не будет недооценки.
Джошуа тактически использует свои сильные стороны в плане антропометрических данных, физических кондиций. Думаю, он сможет победить. На мой взгляд, тут 65 на 35 или даже 70 на 30 в пользу Джошуа».
- 7 декабря 2019
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