«Крылья Советов» — «Урал»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч чемпионата России

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 19-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Урал».
Ставка: ТМ 2,5 мяча за 1.66.
«Вы будете просто шокированы. Если взять последние пять туров, а это десять матчей, обе команды за 900 минут игрового времени забили всего один мяч. Один гол! Забил «Урал», да и то в проигранном матче.
Последние три матча «Урал» сыграл по нулям. А в последних пяти турах четыре матча «Урала» завершались нулевой ничьей. Представляете?!
При этом здорово смотрится оборона. Парфенов нашел хорошую пару Ароян — Поляков. Многоопытный Фидлер вернулся в опорную зону. Ни со «Спартаком», ни с «Ростовом» уральцы не пропустили, хотя, по игре, должны были. Недавно они считались самой пропускающей командой чемпионата, а теперь так надёжно выглядят в обороне. Парфенов переместил акценты.
Если взять «Крылья», в каждом из матчей девяти туров тотал был меньше 2,5. Последний раз их матч пробил тотал 2,5 в середине сентября. Такая вот «атакующая» команда Божовича.
ТМне кажется очевидным вариант с тоталом меньше 2,5 и коэффициентом 1.66».
- 8 декабря 2019
-
10:00
-
09:20
-
08:40
-
08:00
- 7 декабря 2019
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:50
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45