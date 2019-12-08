«Крылья Советов» — «Урал»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч чемпионата России

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 19-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Урал».



Ставка: ТМ 2,5 мяча за 1.66.



«Вы будете просто шокированы. Если взять последние пять туров, а это десять матчей, обе команды за 900 минут игрового времени забили всего один мяч. Один гол! Забил «Урал», да и то в проигранном матче.



Последние три матча «Урал» сыграл по нулям. А в последних пяти турах четыре матча «Урала» завершались нулевой ничьей. Представляете?!



При этом здорово смотрится оборона. Парфенов нашел хорошую пару Ароян — Поляков. Многоопытный Фидлер вернулся в опорную зону. Ни со «Спартаком», ни с «Ростовом» уральцы не пропустили, хотя, по игре, должны были. Недавно они считались самой пропускающей командой чемпионата, а теперь так надёжно выглядят в обороне. Парфенов переместил акценты.



Если взять «Крылья», в каждом из матчей девяти туров тотал был меньше 2,5. Последний раз их матч пробил тотал 2,5 в середине сентября. Такая вот «атакующая» команда Божовича.



ТМне кажется очевидным вариант с тоталом меньше 2,5 и коэффициентом 1.66».