«Спартак» — «Ростов»: прогноз Виктора Гусева на матч Российской Премьер-Лиги

Известный футбольный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 19-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Спартак» — «Ростов».



Ставка: «Спартак» победит за 2.17.



«По итогам встречи с «Зенитом», которую «Спартак» проиграл со счётом 0:1, хотя весь второй тайм провёл в большинстве после удаления Оздоева у «Зенита», «Спартак» набрал очередные жёлтые карточки. Жиго и Кутепов пропустят матч, так что Тедеско придётся как-то переформатировать свою защитную линию.



У «Ростова» в потерях полузащитник Глебов, на которого в последнее время стали обращать внимание не только мы, но и тренер сборной. У него перелом ноги, он выбыл надолго. Осенью «Спартак» выиграл матч на Кубок со счётом 2:1, выбив ростовчан из розыгрыша. Но, во-первых, если в первом круге сыграли вничью 2:2, то в прошлом сезоне, матчах предыдущего чемпионата, были две победы «Ростова».



«Ростов» очень неудачно сыграл дома с «Уралом» — 0:0. Мне кажется, что при такой сложной ситуации и в «Спартаке», и в «Ростове», и при явной нервозности обоих тренеров, для «Спартака» хорошо, что в последнем матче, где нужно постараться хлопнуть дверью перед своими болельщиками, они попали именно на «Ростов», именно на нынешний «Ростов».



Посмотрите последние четыре игры «Ростова». Помните, как он шёл вверх по турнирной таблице? Но последние четыре тура прошли с двумя ничьими и двумя поражениями. И к тому же «Ростов», если заглянуть в таблицу, только домашние матчи выигрывал. По домашним матчам на первом месте стоит не «Зенит», а «Ростов». Но в данном случае «Ростов» играет в гостях, а по матчам на выезде эта команда — всего-лишь седьмая.



Обстоятельства, в которых «Спартак» играет дома последний матч, складываются в пользу именно «Спартака». Иногда мы даём общую статистику в таких матчам, посмотрим её и сейчас: «Спартак» выиграл 32 раза у «Ростова», «Ростов» у «Спартака» — всего лишь 12, и 11 раз была ничья. Это просто к сведению. Не думаю, что на эти цифры стоит ориентироваться. Хотя в итоге будет выглядеть, что я на эту статистику в прогнозе и опирался, но я привёл вам другие, более весомые, аргументы.



Мой прогноз на матч «Спартак» — «Ростов» будет звучать оптимистично для болельщиков красно-белых: я думаю, что «Спартак» победит. Коэффициент на такую ставку — 2.17».



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