Джошуа — Руис: когда реванш боя, где смотреть, какие ставки и коэффициенты

7 декабря в пригороде Эр-Рияда Эд-Диръии, Саудовская Аравия, состоится главный поединок года в супертяжёлом весе. Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руис даст реванш бывшему чемпиону мира Энтони Джошуа.
Начало боя запланировано на 23:55 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на Первом канале.
В их первом поединке, в июне 2019 года, Руис сенсационно победил Джошуа, отправив его в нокаут в 7-м раунде.
Британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям Международной боксёрской федерации (IBF), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Всемирной боксёрской организации (WBO).
По оценке букмекеров, фаворит поединка — Джошуа. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.38. Это примерно 66% вероятности. Поставить на повторный успех Руиса можно за 2.99 (31%). Вероятность ничейного исхода эксперты оценили коэффициентом 33.00 (3%).
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