Джошуа — Руис 2: дата боя, во сколько смотреть и какой прогноз на реванш

7 декабря 2019 года в пригороде Эр-Рияда Эд-Диръии (Саудовская Аравия) состоится главный поединок года в супертяжёлом весе. Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руис даст реванш бывшему чемпиону мира Энтони Джошуа.
Прямую трансляцию боя можно будет посмотреть на Первом канале. Начало — в 23:55 мск.
В июне 2019 года Энди Руис сенсационно победил Энтони Джошуа, отправив его в нокаут в 7-м раунде.
Джошуа потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Всемирной боксёрской организации (WBO).
Эксперты прогнозируют победу Джошуа. Поставить на Энтони можно за 1.38, что соответствует 66% вероятности. Повторный успех Руиса оценён аналитиками коэффициентом 2.99 (31%). Ничейный исход доступен в букмекерских конторах за 33.0 (3%).
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