«Виннипег» — «Анахайм»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ 8 декабря

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20 «Виннипег» — «Анахайм».



Ставка: победа «Виннипега» в основное время за 1.95.



«Важный нюанс: «Виннипег» отдыхал два дня и выходит на домашний матч. А дома «Джетс» выиграли четыре матча из последних пяти. А вот «Анахайм» — после домашнего матча с «Вашингтоном». Потом перелёт из Калифорнии в Центральную Канаду. А это не только разница во времени в два часа, но и перепад температуры в 25 градусов, и перелёт на 2500 км. Примерно как из Москвы махнуть в Новосибирск.



Все это может наложить отпечаток на «Анахайм» (28 очков), занимающий третье с конца место в таблице Западной конференции. А «Виннипег» (36) — на пятом месте и входит в зону плей-офф.



29 ноября команды встречались в Калифорнии, и даже на выезде «Виннипег» одержал уверенную победу (3:0). К тому же в матче 29 октября «Анахайм» выиграл со счётом 7:4, а оборона «Джетс» пошла вразнос.



В пятницу «Анахайм» проиграл «Вашингтону»: проигрывал — 0:2, сравнял счёт, но в начале третьего периода пропустил решающую шайбу (2:3). Всё-таки «Дакс» не отличается стабильностью. И в этом матче предлагаю простой коэффициент — победа «Виннипега» в основное время за 1,95.



У «Джетс» лучшее положение в чемпионате, команда показывает более стабильную игру. А «Анахайм» перед этим матчем находится не слишком в выгодной ситуации из-за игровой усталости и перелётов. Победа «Дакс» в этом матче будет как подвиг».



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