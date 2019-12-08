«Сочи» — «Рубин»: прогноз Евгения Ловчева на матч 19-го тура РПЛ 8 декабря

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Рубин».
Ставка: ничья за 3.20, обе забьют за 1.90.
«Если бы «Сочи» был в полном составе, я всё-таки отдал бы победу им. Потому что они находятся на последнем месте. А против «Рубина» они выигрывали на чужом поле — 3:0, и состав у них более мастеровитый. Наверное, они выйдут на футбольное поле, несмотря на самочувствие, но силенок у них много не будет, чтобы два тайма отпахать. Это минус для «Сочи».
Поэтому здесь я даю ничью, в первом тайме — также ничья. И ставлю на «обе забьют».
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