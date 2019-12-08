«Спартак» — «Ростов»: прогноз Евгения Ловчева на матч Российской Премьер-Лиги

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Ростов».
Ставка: «Спартак» победит за 2.20, обе забьют за 1.90.
«Ростов» забивает значительно больше, чем «Спартак». Но «Спартак» на своём поле начинает довольно резво. Однако у красно-белых не получается забить.
Перед игрой собирают ветеранов «Спартака», которые в 1969-м (50 лет назад), 1979-м (40 лет назад) и 1989-м (30 лет назад), еще в Советском Союзе, выигрывали чемпионат. И это будет некий допинг для команды, которая будет это видеть. Для зрителя, который будет орать и кричать. Руководители будут об этом говорить.
Мне кажется, даже несмотря на то, что в «Ростове» несколько футболистов-реваншистов и тренер-реваншист, это не поможет. Плюс «Ростов» немного сдал. А «Спартак» слишком плохо сыграл в Питере. Команде надо сейчас оправдываться, и тренеру надо оправдываться. Думаю, «Спартак» выиграет.
Ставлю на победу «Спартака» и успех в первом тайме. Также сделаю ставку на то, что обе забьют».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 8 декабря 2019
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:00
-
09:20
-
08:40
-
08:00
- 7 декабря 2019
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15