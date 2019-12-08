«Спартак» — «Ростов»: прогноз Евгения Ловчева на матч Российской Премьер-Лиги

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Ростов».



Ставка: «Спартак» победит за 2.20, обе забьют за 1.90.



«Ростов» забивает значительно больше, чем «Спартак». Но «Спартак» на своём поле начинает довольно резво. Однако у красно-белых не получается забить.



Перед игрой собирают ветеранов «Спартака», которые в 1969-м (50 лет назад), 1979-м (40 лет назад) и 1989-м (30 лет назад), еще в Советском Союзе, выигрывали чемпионат. И это будет некий допинг для команды, которая будет это видеть. Для зрителя, который будет орать и кричать. Руководители будут об этом говорить.



Мне кажется, даже несмотря на то, что в «Ростове» несколько футболистов-реваншистов и тренер-реваншист, это не поможет. Плюс «Ростов» немного сдал. А «Спартак» слишком плохо сыграл в Питере. Команде надо сейчас оправдываться, и тренеру надо оправдываться. Думаю, «Спартак» выиграет.



Ставлю на победу «Спартака» и успех в первом тайме. Также сделаю ставку на то, что обе забьют».



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