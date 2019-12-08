«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 8 декабря

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Авангард» — «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» в основное время за 2.65.



«Авангард», безусловно, команда-загадка. Главная загадка состоит в том, что при дикой плотности результатов в Восточной конференции, «ястребы», распределяя приблизительно поровну победы и поражения, умудряются сохранять лидерство в дивизионе и, соответственно, второе место в конференции. И не просто сохраняют, а сохраняют хорошо: что вверх — до «Ак Барса» как до неба, что вниз — до всех остальных задел весьма приличный. И никакой матч ни с каким лидером сильно его испортить всё равно не сможет, проиграй ты хоть с двузначным счетом.



Нет, с двузначным счётом «Авангард», конечно, лидеру «всея КХЛ» не проиграет. Тут соперники во всех отношениях недалеко друг от друга ушли. Будет нечто вроде того, что уже было 12 ноября в Казани, разве что с меньшим изуверством. Думаю, что забить «Авангарду» всё-таки дадут, и даже не один раз, а вот выиграть «Ак Барс» не даст — не на тех напали. Тем более что играть на «разрыв аорты» омичам-балашихинцам противопоказано. Как суровой восточной команде, практически приближенной к дальневосточным, «ястребам» играть два матча подряд — 8 и 9 декабря. И совсем убиваться в первой игре нельзя, силы надо распределять равномерно, тем более что вторая игра — с «Барысом» — выглядит в плане результата куда перспективнее.



В общем, ложиться костьми «Авангард» не станет, а без этого у нынешнего «Ак Барса» никому не выиграть. Поэтому гости победят, и даже в основное время, с преимуществом в пару шайб. Что-то вроде 4:2 или 5:3».

«Авангард» — «Ак Барс». Прогноз: берём коэффициент 3.75 в матче лидеров Востока Эмиль Гарипов может дебютировать в матче против своего родного клуба.