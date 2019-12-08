«Авангард» – «Ак Барс»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ в Балашихе

Двукратный олимпийский чемпион заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» – «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» в основное время за 2.60.



«Ставлю на итоговое преимущество казанцев в одну шайбу. Они очень здорово выглядят, прекрасно себя чувствуют, умеют «сушить» игру. Никакой стабильности при этом нет сейчас у омичей. «Ак Барсу» важно уйти на перерыв перед вторым, российским этапом Евротура с победой, хорошим настроением, это главная их цель.



Выиграть хотят все, в том числе и «Авангард», но казанская дружина в настоящий момент чуть ли не самая организованная во всей лиге. С таким принципиальным тренером они просто не дадут разгуляться сопернику, тяжело будет «Авангарду». Вспомните их предыдущую встречу месяц назад: 3:0, сухая победа казанцев. Но в этом матче «сухаря» не жду — омичи минимум одну забросят. Дома же выступать будут, перед своими болельщиками. Стыдно впустую провести 60 минут на льду, ничего толком не сделав. Да, у них хороший вратарь, ребята играют на эмоциях, но этого мало.



Зарипов весьма неплох, коллектив в целом очень массированный. «Ак Барс» любит играть в защиту, да и по-другому толком не умеет. В этом матче тот же сценарий вполне ожидаем, будут действовать от обороны и добьются успеха. Их действия в защите — давняя история. Билялетдинов так же играл. Сейчас все их хоккеисты соперника поддушивают. Играют в откат, при первой же потере умеют сразу же перестроиться, присесть. Так же, как ЦСКА выступал в своё время. У казанцев сейчас лечится Михаил Фисенко, у омичей отсутствует защитник Максим Чудинов».



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