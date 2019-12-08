«Спартак» — «Ростов»: прогноз Егора Титова на матч 19-го тура РПЛ 8 декабря

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Ростов» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: обе забьют за 1.95.
«Непредсказуемая встреча. «Ростов» уже шесть матчей не может выиграть. Некогда команда-лидер одержала 1 победу в 8 последних встречах. Подкосила ее история с финансами, которая в прессу просочилась. Плюс Еременко, важнейший игрок центра поля, не всегда выходит. Из-за этого страдает качество атаки. Ну и плюс судейские ошибки были не в пользу «Ростова».
Что касается «Спартака», есть ощущение, что на выезде команде проще играть. Нет такого напряжения. Поддержка всё равно чувствуется. А дома проблемы. Выиграли только у Самары. Проиграли Туле, ничья (0:0) с «Рубином». Была ещё победа в Кубке России в матче с «Ростовом», но мы помним, в каком составе вышли ростовчане.
Думаю, «Ростов» обязательно забьёт. Класс есть, настрой на «Спартак» обязательно будет максимальным. Но и «Спартак» дома вряд ли без гола останется. Моменты есть. Бакаев хорош, Понсе прибавляет. Так что ставлю на обе забьют».
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