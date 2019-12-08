Эксперты: вероятность отставки Тедеско из «Спартака» возросла в 2,5 раза

8 декабря 2019 года в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» на «Открытие Арене» уступил «Ростову» 1:4. У команды Валерия Карпина дубль оформил Бактийор Зайнутдинов, ещё по голу забили Алексей Ионов и Дмитрий Чистяков. Красно-белые ответили лишь точным ударом Эсекьеля Понсе.

Перед матчем с «Ростовом» букмекеры практически не сомневались в том, что Доменико Тедеско доработает на посту главного тренера «Спартака» как минимум до завершения сезона-2019/20. Коэффициент на отставку немецкого специалиста составлял 6.40 (14% вероятности). Обратный вариант был доступен за 1.08 (86%).

После разгромного поражения «Спартака» от «Ростова» эксперты внесли изменения в котировки. В настоящий момент отставка Доменико Тедеско с поста главного тренера красно-белых до завершения сезона-2019/20 идёт за 2.72 (вероятность 35%). Противоположный исход оценён аналитиками коэффициентом 1.45 (65%).

Таким образом, шансы на отставку Доменико Тедеско из «Спартака» до завершения сезона-2019/20 увеличились в 2,5 раза (с 14% до 35%).

После 19 туров «Спартак» имеет в своём активе 22 очка и на 3 балла опережает идущие в зоне стыковых матчей «Рубин» и «Оренбург».

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