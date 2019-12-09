Эксперты: помешать «Зениту» стать чемпионом РПЛ может только чудо

Вчера, 8 декабря, завершился 19-й тур РПЛ, команды ушли на зимнюю паузу. «Зенит» в первой части чемпионата набрал 45 очков и оторвался от ближайшего преследователя — «Краснодара» — сразу на 10 баллов. По оценке экспертов, помешать питерцам стать чемпионами может только чудо.



Поставить на чемпионство команды Семака можно с коэффициентом 1.04. Это примерно 89% вероятности. Перед 19-м туром сделать ставку на зенитовцев можно было за 1.10.



Вероятность успеха «Краснодара» аналитики оценили коэффициентом 25.0 (4%). За 30.0 (3%) можно сделать ставку на победу ЦСКА или «Локомотива». Обе команды отстают от лидера на 11 очков.



Такое же отставание от первого места и у «Ростова», но букмекеры оценивают шансы команды Валерия Карпина чуть ниже. Поставить на чемпионство ростовчан можно за 50.0 (2%).



Шансы «Спартака» и «Динамо» (22 и 24 очка соответственно) аналитики оценили коэффициентом 500.0 (0.2%). Чемпионат РПЛ возобновится 1 марта 2020 года.



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