Эксперты: помешать «Зениту» стать чемпионом РПЛ может только чудо

Вчера, 8 декабря, завершился 19-й тур РПЛ, команды ушли на зимнюю паузу. «Зенит» в первой части чемпионата набрал 45 очков и оторвался от ближайшего преследователя — «Краснодара» — сразу на 10 баллов. По оценке экспертов, помешать питерцам стать чемпионами может только чудо.
Поставить на чемпионство команды Семака можно с коэффициентом 1.04. Это примерно 89% вероятности. Перед 19-м туром сделать ставку на зенитовцев можно было за 1.10.
Вероятность успеха «Краснодара» аналитики оценили коэффициентом 25.0 (4%). За 30.0 (3%) можно сделать ставку на победу ЦСКА или «Локомотива». Обе команды отстают от лидера на 11 очков.
Такое же отставание от первого места и у «Ростова», но букмекеры оценивают шансы команды Валерия Карпина чуть ниже. Поставить на чемпионство ростовчан можно за 50.0 (2%).
Шансы «Спартака» и «Динамо» (22 и 24 очка соответственно) аналитики оценили коэффициентом 500.0 (0.2%). Чемпионат РПЛ возобновится 1 марта 2020 года.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 9 декабря 2019
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 8 декабря 2019
-
23:15
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:00
-
09:20
-
08:40
-
08:00
- 7 декабря 2019
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45