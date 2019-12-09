«Йокерит» – «Спартак»: прогноз Владимира Вуйтека на встречу КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на встречу регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» – «Спартак».



Ставка: победа «Йокерита» за 2.00.



«Конечно, «Йокерит» улучшает свою игру, но всё равно у него нет стабильности в результатах. В одной игре финны могут обыграть лидера, в следующей — проиграть команде, уступающей им в классе. Но сейчас против «Спартака» они играют на своём льду, поэтому для меня они являются фаворитами. «Йокерит» не так давно обыграл в гостевых матчах «Салават Юлаев» и «Барыс», а сейчас он играет дома. Поэтому в этом плане ему будет проще, но всё равно будет борьба, как и во многих матчах КХЛ.



«Спартак» сейчас не в лучшей форме. Он проводил серию матчей на Дальнем Востоке, где сыграл не очень удачно, в том числе проиграл (0:5) «Амуру». На игру москвичей повлияет усталость, так как в последнее время у них много перелётов. Они сейчас ждут перерыва на матчи сборных, чтобы восстановить силы. И после него уже начнут зарабатывать очки.



Ожидаю, что в этом матче «Йокерит» будет иметь игровое преимущество, больше атаковать и добьётся победы в рамках основного времени», — сказал Вуйтек.

«Йокерит» — «Спартак». Прогноз: Знарок вновь удивит финнов в Хельсинки Красно-белые уже выиграли две очные встречи в этом сезоне.