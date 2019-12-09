«Трактор» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Йокерит» — «Спартак».



Ставка: победа «Трактора» в основное время за 2.60.



«А ведь «Сибири» в Челябинске легко не будет. «Трактор» прибавляет от матча к матчу и вот уже ушатывает «Магнитку», причём в Магнитогорске. И теперь последнее место челябинцев на Востоке уже видится досадным недоразумением. Особенно с учётом того, что с уныло-безрадостного последнего места во всей КХЛ «Трактор» благодаря последней победе наконец-то ушёл.



То есть на сегодняшний день по игре и «Магнитка», и «Трактор» видятся одного поля ягодами, хоть магнитогорцы ещё держатся в зоне плей-офф, а челябинцам до неё как до Китая на четвереньках. И тут – «Сибирь».



«Сибирь» на сегодняшний день представляет куда большую загадку, чем «Трактор» и «Магнитка», вместе взятые. Новосибирцы вроде бы преодолели последствия спада, одержали три победы, вернулись в зону плей-офф – и тут же проиграли дома «Йокериту», у которого спокойно выиграли 10 дней назад в гостях. И что тут можно предположить?



Думается, что ответ может дать статистика личных встреч. А она нам говорит, что «Трактор» в «междусобойчиках» с Новосибирском чувствует себя достаточно комфортно. И четыре последних матча в регулярном чемпионате КХЛ выиграл, причём последний был уже в текущем сезоне. А к этим четырем можно добавить ещё пару побед на мемориалах Ромазана, хотя, конечно, предсезонные турниры считать за серьёзный хоккей нельзя.



Стало быть, что делаем? Правильно, ставим на «Трактор». Битва будет серьёзная, но динамика челябинцев просматривается достаточно чётко. И уж точно дома «Трактор» будет сильнее, чем был на выезде, в Магнитогорске. А значит, сделает «Сибирь» в основное время, но с минимальным счётом», — сказал Лебедев.



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