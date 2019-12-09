«Йокерит» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Йокерит» — «Спартак».



Ставка: победа «Йокерита» минимум в 2 шайбы за 2.85.



«Йокерит» в последнее время выбился в красавцы. Финская команда одержала три победы на выезде, в том числе и в Уфе, где, как известно, мёдом никому не намазано. «С особым цинизмом» для своих болельщиков получилось двухсерийное противостояние с «Сибирью», где соперники обменялись гостевыми победами. И, в общем-то, ничего не мешает «джокерам» продолжить свою победную поступь. Потому что «Спартак» в Москве и «Спартак» в Хельсинки – это, как говорят в Одессе, две большие разницы.



В Москве «Спартак» — куда там «финикам» угнаться. В «междусобойчиках» выиграл три последних матча с общим счётом 14:3. В Хельсинки же красно-белые – сама скромность, проиграны четыре из пяти последних матчей.



Смекаете? Парочка-то складывается вполне «домашняя», с практически заранее предопределённым фаворитом и победителем. То есть у «Спартака» шансов в столице Финляндии практически нет, от чего и следует сплясать при составлении прогноза.



Играть «на халяву», то есть за пределами проплаченного болельщиками основного времени, обе команды не любят. А это значит, что говорить о ничьей в основное время не приходится. Поэтому «Йокериту» для победы хватит 60 минут, и результат будет вполне приличный – что-нибудь вроде 4:2 или 5:2», — сказал Лебедев.

«Йокерит» — «Спартак». Прогноз: Знарок вновь удивит финнов в Хельсинки Красно-белые уже выиграли две очные встречи в этом сезоне.