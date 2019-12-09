«Вест Хэм» — «Арсенал»: прогноз Георгия Черданцева на игру АПЛ

Популярный футбольный комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч 16-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Вест Хэм» — «Арсенал».
Ставка: победа «Вест Хэма» за 3.27.
«Даже не сомневаясь, ставлю на победу «Вест Хэма». «Арсенал» без тренера, потому что Фредди Юнберг – это временная замена и свой шанс он упустил, провалив матч с «Брайтоном». Не только по счёту, но и по своим тактическим решениям. Читаю сейчас отчёты английских коллег, все они сходятся во мнении, что грубо ошибся Юнберг с составом. В общем, не вижу пока у «Арсенала» перспектив до назначения нового тренера.
Что касается «Вест Хэма», то сама по себе команда неплохая. Даже проигрывая, она всё-таки забивает голы. Пеллегрини – очень опытный тренер. Победа над «Челси» в гостях есть. «Вулверхэмптон» в гостях 0:2 – это не страшно. Потому что «Вулверхэмптон» идёт на пятом месте.
Короче говоря, я считаю, что «Вест Хэм» должен разбираться на своём поле. Потому что с сентября дома «Вест Хэм» не выигрывал. И пора бы перед Вoxing day набирать уже домашние очки.
К тому же группа Iron Maiden и её лидер Стив Харрис (который является давним болельщиком «Вест Хэма») буквально накануне игры с «Челси» опубликовали в «Инстаграме» фотографию с новой формой «Вест Хэма» вместе с Iron Maiden. Думаю, это был хороший знак, и «Вест Хэм» после этого сразу же обыграл «Челси».
Поскольку перед сегодняшним матчем в «Инстаграме» опять фотографии Стива Харриса в форме «Вест Хэма», думаю, что это очередной добрый знак для команды хозяев поля.
Короче говоря, я практически не сомневаюсь,, что «Вест Хэм» в этом матче должен подразобранный «Арсенал» обыгрывать», — сказал Черданцев.
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