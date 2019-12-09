«Витязь» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Витязь» — «Торпедо».



Ставка: победа «Торпедо» в основное время за 2.75.



«Потерпев поражения в трёх матчах подряд, нижегородцы ожидаемо сползли с «хапнутого не почину» третьего места в Западной конференции на почти привычное седьмое. Выглядит оно страшновато, но на самом деле до третьей строчки куда ближе, чем до «деревянного» девятого места.



«Витязь» в этом плане выглядит капельку лучше. И на строчку выше, и на очко больше, и на пару матчей меньше. Но всё это ничего не значит, поскольку «Витязь» — «свой клиент» для «Торпедо». Соперники в этом сезоне играют уже в четвёртый раз, и в трёх предыдущих прогнозах автор этих строк терпеливо разъяснял в цветах и красках, с причастными и деепричастными оборотами, с жестикуляцией и артикуляцией тем, кто в танке, а ещё в шлеме и с бананами в ушах, этимологию этого понятия. Поэтому возвращаться к нему ещё раз уже нет сил. Скажем кратко: в последний раз «Витязь» выигрывал у нижегородцев 20 сентября 2016 года. Следующие девять матчей «подмосквичи» проиграли. Вне зависимости от того, где в тот момент находились сами и как чувствовало себя «Торпедо». И даже когда «Витязь» был на самом верху (а это случается регулярно, в начале едва ли не каждого сезона), а «Торпедо» скреблось о дно турнирной таблицы, это отнюдь не помешало нижегородцам в очередной раз планово «окучить» подольчан.



Ибо «свой клиент», и этим всё сказано. Поэтому «Торпедо» победит, с минимальным преимуществом и с небольшим количеством заброшенных шайб (не в том состоянии сейчас «автозаводцы», чтобы много забивать), зато – в основное время», — сказал Лебедев.



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