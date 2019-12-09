«Авангард» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Авангард» — «Барыс».



Ставка: победа «Барыса» минимум в 2 шайбы за 5.60.



«Вот посмотришь, бывало, на календарь НХЛ времен «Большой шестерки» и диву даешься. Начинали в ноябре, «регулярку» заканчивали в конце марта, играли по 56 матчей, и на гостевые игры ездили поездами по немаленькой Северной Америке. И никаких тебе сдвоенных матчей! Сейчас начинаем раньше, летаем самолетами – а без сдвоенных матчей никак. И ладно, как раньше, когда такие игры были только на Дальнем Востоке и игрались лишь для того, чтобы остальным командам дивизиона Чернышева два раза туда не летать, то теперь такое есть и на Востоке, и на Западе.



Вы, конечно, может спросить, почему я начал так издалека? Да потому что «Авангард» играет с «Барысом» спустя 22 часа после завершения матча с «Ак Барсом». А казанцы мало того, что лидеры всего и вся, так еще и лучший тренер по «выморачиванию». После «Ак Барса» и нормального-то времени для полного восстановления не хватает, а тут его еще ополовинили. То есть, один этот факт не просто выходит на первое место при определении фаворита матча, но и покрывает все остальные пункты, как бык овцу. После него нет смысла смотреть статистику личных встреч, изучать, кто-то там у «Авнгарда» живой-здоровый, а кто не совсем. Потому что живых-здоровых на следующий день после «Ак Барса» не будет. А вот уставших и измученных – вся команда. И, спрашивается, зачем, если после «Барыса» всем резкий стоп и две недели дуракаваляния?



Думается, в «Барысе» все это прекрасно понимают, и воспользуются по полной. Казахстанские товарищи в предыдущем туре «подхарчились» в Сочах, теперь в прекрасном настроении. Опять-таки помнят недавний Восточный полуфинал, где они «Авангарду» уступили. То есть, все нужное на месте и все при деле. Поэтому гости победят, причем без игры на «разрыв аорты», в основное время и с преимуществом в пару-тройку шайб», — сказал Лебедев.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.