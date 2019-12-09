«Вест Хэм» — «Арсенал»: прогноз «Чемпионата». Бонус от ФОНБЕТ до 10 000 рублей

Сегодня, 9 декабря, в матче 16-го тура английской Премьер-Лиги «Вест Хэм» примет «Арсенал». Встреча начнётся в 23:00 мск.



«Арсенал» выдал худшую в истории клуба серию без побед за последние 42 года. «Канониры» не могут отпраздновать успех на протяжении девяти матчей. Эмери уже свободен, а вот Фредрик Юнгберг продолжает вписывать свою фамилию в различные справочники антирекордов. Шведу не позавидуешь.



«Вест Хэм» также находится на грани катастрофы. После 15 туров «молотобойцы» лишь на одно очко опережают «Саутгемптон», который плетётся в зоне вылета. У Мануэля Пеллегрини приличный даже по меркам Англии состав, но результата пока нет. Удивительно, как чилиец до сих пор остаётся на посту главного тренера.



В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение «Арсеналу». Чистая победа «канониров» идёт за 2.10, что позволяет нам заиграть 1Х на «Вест Хэм Юнайтед» с коэффициентом 1.83. Специалисты переоценивают текущее состояние команды Фредрика Юнгберга, основываясь исключительно на статусе клуба.



Да, у «Арсенала» по именам лучше состав, но что толку? Во-первых, у «канониров» нет баланса. Бернд Лено продолжает с запасом лидировать по количеству сейвов во всей лиге. Даже вратари из подвала турнирной таблицы не совершают столько спасений, сколько немецкий голкипер.



Лено держит на плаву «Арсенал» изо всех сил, однако и в созидании есть проблемы. Например, «Челси» пропустил больше «канониров», но синие компенсируют не самую надёжную игру в обороне за счёт прекрасного нападения.



До повторения клубного антирекорда (19 матчей подряд без побед с 28 сентября 1912 года по 15 января 1913 года) «Арсеналу» ещё далеко, но по итогам лондонского дерби «канониры» с высокой вероятностью приблизятся к ужасному показателю. Игра пойдёт на три результата, и шансы гостей ничем не лучше, чем у «Вест Хэма». Хозяева не проиграют за 1.83. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10 000 рублей!

«Вест Хэм» — «Арсенал». Прогноз: чёрная полоса «канониров» продолжится Худшая серия «Арсенала» без побед датирована сезоном-1912/13. «Канониры» приблизятся к антирекорду.