Эксперты: российские спортсмены поедут в Токио. Но не все и без флага

Исполком ВАДА единогласно одобрил рекомендации Комитета по соответствию применить санкции против России. Таким образом, на четыре года вводится запрет на российские флаг, герб и гимн на Олимпиадах и чемпионатах мира. Кроме того, Россию лишат права проводить крупные соревнования на такой же срок.
Букмекеры принимают ставки на то, будут ли российские спортсмены выстуать в Токио. По их оценке, наиболее вероятен сценарий, при котором в Японию поедет часть атлетов, которая будет выступать под нейтральным флагом. Поставить на такое развитие событий можно за 1.4. Это примерно 56% вероятности.
Сделать ставку на то, что Россия подаст апелляцию на решение ВАДА и выиграет ее, соответственно, все спортсмены смогут поехать на Олимпиаду под национальным флагом, можно за 2.72 (28%).
Наконец, за 6.55 (16%) можно сделать ставку на то, что ни один российский спортсмен на Олимпиаде-2020 не выступит.
Сейчас у российской стороны есть 21 день, чтобы подать апелляцию.
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