«Бенфика» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Бенфика» — «Зенит» в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: 2 или 3 гола в матче за 1.94.



«На «Эштадиу да Луш», на «стадионе света», «Зенит» сыграет ключевой матч Лиги чемпионов. Так уж получается, что «Зенит» может как остаться без еврокубков весной, так и пройти в Лигу чемпионов или Лигу Европы в случае победы и успеха «Лиона» в матче с «Лейпцигом». Расклады непростые. У «Зенита» и «Лиона» по семь очков. Если «Зенит» обыграет «Бенфику», а «Лион» победит «Лейпциг», то тогда будут считать очки сразу у трех команд, и в этом мини-турнире «Зенит» уступает французскому и немецкому клубам.



Не всё зависит от «Зенита», а если ещё и проиграет с разницей в два мяча, то тогда и Лига Европы может уплыть. У «Зенита» будут кадровые проблемы. Не будет Ракицкого, не будет Кузяева. В последних матчах «Зенит» показал, что он неплохо готов. У Семака есть обойма игроков, которых можно ротировать. Правда, Ракицкого заменить будет сложно. Тут вариант один — это Осорио в паре с Ивановичем.



Думаю, что «Зенит» будет терпеть, будет ждать, будет максимально сдержан в этой встрече. На мой взгляд, питерцам нет смысла лезть на рожон, так как можно потерять всё. «Бенфика» сейчас хороша, успешно играет в чемпионате. В последнем туре на выезде забила четыре мяча в ворота «Боавишты». Вообще, у себя дома «Бенфика» всегда играет агрессивно.



Как играть против красно-белых команд, «Зенит» знает. В целом это было неплохо. На протяжении осеннего отрезка обыграли дома и «Спартак», и «Бенфику». Сейчас, когда «Зенит» не пропускает уже несколько матчей подряд, для Семака будет приоритетной игра от обороны. Впереди Дзюба или Азмун постараются что-то сделать. У «Зенита» была хороша реализация моментов в игре с «Динамо». Такую бы реализацию и КПД оставить на матч с лиссабонским клубом.



Думаю, что в этой встрече всё решат 2-3 гола. Мой прогноз на эту встречу — тотал 2-3 гола. Всё может качнуться как в одну, так и в другую сторону. Может быть и 1:1, 2:1. Не хотелось бы, чтобы было 3:0, разве что в пользу российского клуба. Опять же если «Лион» обыграет «Лейпциг», то победа над «Бенфикой» даст только Лигу Европы.



В этой игре можно только пожелать удачи «Зениту». Российские клубы не так чтобы очень хорошо играют в еврокубках в этом сезоне. Хотелось бы, чтобы закончили на мажорной ноте, а дальше уж все вместе отдохнём», — сказал Генич.

«Бенфика» — «Зенит». Прогноз: Семак и Дзюба не выведут Питер даже в Лигу Европы Без Ракицкого оборона сине-бело-голубых превратится в решето. «Зенит» уступит в Португалии.