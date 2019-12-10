«Наполи» — «Генк»: прогноз Константина Генича на встречу Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Наполи» — «Генк» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: победа «Наполи» с форой (-2) за 1.80.



«Здесь всё предельно понятно. «Наполи» — безусловный фаворит. Он не выигрывал с октября. Чудовищная серия у команды Карло Анчелотти. Были внутренние конфликты у президента клуба с игроками, с тренером. Для того чтобы поднять боевой дух и настроение, конечно, нужны победы.



Давненько не было побед в Серии А. Последняя победа была в Лиге чемпионов — над «Зальцбургом».



«Генк» — команда, которая по зубам «Наполи». Удивляет, что в первом круге они сыграли 0:0 в Бельгии. Сейчас «Наполи» нужно побеждать и не зависеть от того, как сыграют «Ред Булл» и «Ливерпуль». Даже с первого места может выйти «Наполи», что немаловажно.



Думаю, «Наполи» должен побеждать уверенно, без особых проблем. «Генк» — команда крепкая, но не ровня неаполитанцам.



Сыграл бы «Наполи» с форой (-2) за 1.8. «Наполи» много пропускал. Я бы, может быть, сыграл «победа «Наполи» всухую, но не стану. Мультисчёт рассмотрел бы 2:0, 3:0, 4:0. Но минимум в два мяча хозяева выиграют», — сказал Генич.



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